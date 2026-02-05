[Update] Nintendo Switch 2-editie van Hollow Knight later vandaag beschikbaar

Update: En ja hoor, de Nintendo Direct: Partner Showcase onthulde inderdaad dat de Nintendo Switch 2-editie voor Hollow Knight later vandaag beschikbaar komt via de Nintendo eShop. Heb je de Nintendo Switch versie al je in bezit? Dan kun je gratis upgraden naar de Switch 2-versie.

Oorspronkelijke bericht: Dat Hollow Knight in 2026 een Switch 2-editie gaat krijgen was al bekend. De grote vraag is alleen wanneer die precies gaat verschijnen. Nou, als we de PEGI-rating moeten geloven zou dat zomaar eens vandaag kunnen gebeuren. Volgens de officiële PEGI-website is de releasedatum namelijk vandaag, 5 februari 2026. Laat er nou toevallig ook vanmiddag een Nintendo Direct Partner Showcase zijn. Het is heel goed mogelijk dat de Switch 2-editie te zien gaat zijn tijdens deze showcase. En misschien zelfs daarna direct wordt uitgebracht? Voorlopig is niets nog zeker en zullen we moeten afwachten of we vanmiddag het verlossende antwoord gaan krijgen.

Wat voegt de Switch 2-editie toe?

De Hollow Knight Nintendo Switch 2-edition bevat alle updates en verbeteringen die ook Silksong op het platform heeft gekregen: hogere framerate-modi, hogere resoluties en vele extra grafische effecten. Net als bij Silksong kunnen spelers die Hollow Knight al voor de Nintendo Switch bezitten gratis upgraden naar de Nintendo Switch 2-edition.

Hoop jij op een ‘verrassingsrelease’ van de Hollow Knight Switch 2-editie na de showcase vanmiddag?