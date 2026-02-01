Final Fantasy VII Remake regisseur belooft snel meer informatie over Rebirth op Switch 2

Naoki Hamaguchi de regisseur van Final Fantasy VII Remake heeft in een nieuw interview met Polygon gemeld dat Square Enix in de “very near future” meer informatie gaat delen over de Switch 2-versie van Final Fantasy VII Rebirth. Dat betekent dat we niet lang meer zullen hoeven wachten op een Switch 2 port van deze game. Wie weet wordt de game volgende week wel aangekondigd tijdens de Nintendo Direct Partner Showcase, waar we eerder deze week informatie over deelden. Hieronder lees je de volledige quote van Hamaguchi:

“At this point, we have gotten the game built. Our engineers are working hard to optimize and to provide the final polish on the build. I’m hoping that we’ll be able to provide more information on Rebirth in the very near future. Compared to the first title, the world map is a lot larger, so there is no doubt that it’s a more challenging production process. But our engineers are very passionate about the work that they’re doing, so I’m confident that we’ll be able to deliver.”

Iedereen die Final Fantasy VII Rebirth op de PlayStation 5 heeft gespeeld weet dat de game een gigantische open wereld kent waar spelers meer dan honderd uur in kunnen spenderen, voordat ze alles gezien hebben. Rebirth is in ieder opzicht een veel grotere en ambitieuzere game dan Final Fantasy Remake. Het wordt dan ook interessant om te zien hoe de game gaat draaien op de Switch 2.

Heb jij Final Fantasy Rebirth al gespeeld? Of wil je dat graag voor het eerst doen op de Switch 2? Laat het weten in de reacties!