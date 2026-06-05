Final Fantasy VII: Revelation concludeert de remake-trilogie

De afsluitende titel van Summer Game Fest was een grote titel. Het was namelijk de onthulling van de derde game van de Final Fantasy VII Remake-trilogie. De vernieuwde reis van Cloud begon alweer in 2020 op de PS4, maar is ondertussen op alle moderne platformen beschikbaar. Op de Switch 2 verscheen deze week nog Rebirth. Het derde deel, vandaag onthuld als Final Fantasy VII: Revelation, zal tegelijkertijd op alle platformen verschijnen. Hij moet in het voorjaar van 2027 verschijnen voor dus de Switch 2, Xbox Series S|X, PS5 en pc.

In dit derde deel ga je natuurlijk verder waar Rebirth is gebleven, maar er zijn weer genoeg nieuwigheden in het derde deel van de serie. Zo zegt Square Enix dat de wereld van Revelation de grootste open-wereld heeft tot nu toe. Deze kun je verkennen met je nieuwe schip de High Winds. Hiermee vlieg je naar je gewenste locatie om vervolgens ervan naar je gewenste locatie te springen.

Daarnaast kun je verwachten dat de gevechten weer wat verder uiitgewerkt zijn. Zo moet het bekende gevechtssysteem verder geperfectioneerd zijn waardoor je nog meer vrijheid hebt om te spelen. Niet alleen dat, maar ook twee nieuwe speelbare personages zullen bij je team komen. Zo kun je Cid en Vincent Valentine nu ook echt besturen. Beide personages spelen weer compleet anders dan je oude teamgenoten. Ook laat het spel je nu verschillende outfits aandoen om zo nog meer personalisatie te hebben. Zo geven deze je speciale moves.

Onderstaande trailer introduceert de game, maar de Summer Game Fest-stream heeft een uitgebreidere uitleg. Helaas is die nog niet los toe te voegen aan dit artikel.