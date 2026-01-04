Square Enix onthult logo voor 40-jarig jubileum Dragon Quest

Dit jaar, in 2026, vieren verschillende grote game-franchises een jubileum. Het is dan ook niet gek dat we nu, aan de start van het jaar, verschillende activiteiten zien waarmee het jubileumjaar wordt afgetrapt. Zo schreven we een paar dagen geleden al over de speciale website voor het 30-jarig jubileum van de Persona-serie en de onthulling van een jubileum-logo voor Pokémon. Ook Square Enix trapt het nieuwe jaar af met het delen van een speciaal logo voor hun jubileum van Dragon Quest. In dit geval gaat het om een 40-jarig bestaan van de serie. Uiteraard is op het logo het bekende slijmmonster te zien en wordt ook de datum 1986 weergegeven. Dat is het jaar van de release van de originele Dragon Quest-titel op de Famicom.

Happy New Year, Dragon Questers!



This year marks the 40th anniversary of #DragonQuest!



Please look forward to various announcements in celebration of the anniversary. Thank you for your continued support 💙 pic.twitter.com/cTU0S2meLC — DRAGON QUEST (@DragonQuest) January 1, 2026

Zoals te lezen is mogen we uitkijken naar verschillende aankondigingen om het jubileum te vieren. Fans hopen vooral iets te gaan horen over Dragon Quest XII: The Flames of Fate. Deze titel vormt het volgende hoofddeel in de reeks. De game werd in 2021 tijdens het 35-jarig jubileum aangekondigd. Wellicht horen we meer op 27 mei 2026 = Dragon Quest Day. Sowieso kunnen we al uitkijken naar de release van Dragon Quest VII Reimagined. Die verschijnt op 5 februari 2026 voor de Switch en Switch 2. En volgt op de meest recente release van de Erdrick trilogie: Dragon Quest I & II HD-2D Remake. Hier vind je trouwens onze review mocht je die nog niet gelezen hebben.

Kijk jij uit naar de jubileumfestiviteiten voor Dragon Quest?