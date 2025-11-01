Majogami is nu uit op de Nintendo Switch en Switch 2

Inti Creates heeft een nieuwe launchtrailer uitgebracht voor Majogami, dat deze week is verschenen op Nintendo Switch en Switch 2. In deze 2D action platformer volg je Shiroha, een jonge vrouw die haar geheugen kwijt is, samen met Shiori, haar vader die in papier is veranderd. Gewapend met haar katana “Kamikiri” snijdt ze zich een weg door een bizarre wereld vol gevaren.

Spelers besturen Shiroha met haar “Setsuna” vaardigheid, waarmee ze snel en vloeiend kan aanvallen en vijanden razendsnel uitschakelt. Onderweg verzamelt ze kaarten die Recarte heten, gevuld met haar herinneringen. En neemt het op tegen de Majogami, krachtige heksen die de wereld beheersen. Met hulp van Shiori’s verdedigingssigillen en de kracht van de goddelijke Astrals kan Shiroha nieuwe vechtvormen aannemen en nog sterker worden. Door de Majogami te verslaan, herwint Shiroha langzaam haar herinneringen en ontdekt ze meer over haar en Shiori’s leven. De game combineert snelle, vloeiende actie met een ontroerend verhaal over familie.

Ga jij alle Recarte verzamelen? Laat het weten in de reacties en bekijk hier de trailer!