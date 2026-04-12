Splatoon Raiders heeft een PEGI-rating

Vorig jaar werd uit het niets Splatoon Raiders onthuld via Nintendo Today. Sindsdien is er eigenlijk niets meer gedeeld over de game op wat voor manier dan ook, tot recentelijk. De officiële game pagina op de Nintendo-site heeft namelijk een rating van PEGI gekregen. Deze rating heeft geen “provisional” markering wat betekent dat het een definitieve rating moet zijn en de game dus qua content praktisch compleet moet zijn.

De rating is gezet op PEGI 7 wat het “geschikt” maakt voor spelers van zeven jaar en ouder. En dit komt door geweld en enge elementen. Nu heeft Splatoon altijd geweld gehad dus daar is sowieso geen verrassing. Hoe dan ook lijkt het er op dat de game ontwikkeling redelijk klaar is. Toch hoeft dit niet te betekenen dat de game binnenkort een trailer of releasedatum zal krijgen. Al lijkt dat wel logisch gezien de game nog steeds voor 2026 gepland is.