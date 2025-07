Switch-versie Dragon Quest I & II HD-2D Remake niet te upgraden naar Switch 2-versie

Op Dragon Quest-dag werd er bekendgemaakt dat Dragon Quest I & II HD-2D Remake op donderdag 30 oktober naar de Nintendo Switch (2) gaat komen. We moeten dus nog zo’n drie maanden wachten op deze heruitgave, maar er is inmiddels wel nieuwe informatie naar buiten gebracht. Op de officiële Japanse website van de game zijn namelijk antwoorden op veel gestelde vragen geplaatst. Gelukkig zijn die ook in het Engels leesbaar, waardoor velen van ons die ook kunnen begrijpen.

Eén van de belangrijkste vragen is of de Switch-versie van Dragon Quest I & II HD-2D Remake kan worden geüpgraded naar de Switch 2-versie. Het antwoord op deze vraag is helaas nee. Tevens staat een zogenoemde upgrade pack ook niet op de planning. Uiteraard is dit erg jammer om te horen, maar daarentegen wel handig om te weten.

Zoals bij bijna alle spellen het geval is, kan de Switch-versie natuurlijk ook op de Switch 2 gespeeld worden. Echter zijn de performance dan exact hetzelfde en zul je geen verbetering merken. Nu je dit weet: welke versie kies jij? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!