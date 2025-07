Flowers and Favours: Florist Simulator komt Naar de Nintendo Switch

Misk Games heeft vandaag Flowers and Favours: Florist Simulator aangekondigd voor Nintendo Switch. De game staat gepland voor een release in het derde kwartaal van 2025. In deze rustgevende florist-sim stap je in de rol van een creatieve bloemist die een eigen winkel runt.

Klanten komen bij je langs met allerlei wensen en verhalen, en het is aan jou om met zorg samengestelde boeketten te maken die echt bij hen passen. Met een breed aanbod aan bloemen, wikkels en linten kun je jouw creativiteit de vrije loop laten en elk boeket een persoonlijke touch geven. Flowers and Favours draait om meer dan alleen schikken. Het is ook een plek om te ontspannen en tot rust te komen. In toekomstige updates kun je onder andere je winkel inrichten naar eigen smaak, je werkruimte personaliseren en via een kalender seizoensevenementen en feestdagen managen.

Denk jij dat jij het in je hebt om de favoriete bloemist van de stad te worden? Laat het weten in de reacties en bekijk hier de trailer!