Mario Kart Tour viert Mario Kart World met speciale campagne

Nintendo heeft vandaag een speciale campagne aangekondigd voor Mario Kart Tour, ter ere van de lancering van Mario Kart World. De campagne loopt van 23 juli tot en met 6 augustus 2025 en brengt een reeks nieuwe toevoegingen naar de mobiele racegame.

Hoewel Nintendo in 2023 aankondigde dat Mario Kart Tour geen reguliere nieuwe content meer zou ontvangen na vier jaar ondersteuning, keert de game nu toch terug in de spotlight. Dit valt samen met de recente afronding van de Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass, wat het moment extra bijzonder maakt. Tijdens deze campagne kunnen spelers Mario en Luigi in hun monteur-outfits vrijspelen, een leuke knipoog naar hun roots. Daarnaast worden er vier varianten van de Tiny Titan-kart geïntroduceerd, elk in een unieke kleur geïnspireerd op Mario Kart World.

