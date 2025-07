Nintendo Switch Online: Playtest Program keert terug

Vorig jaar hield Nintendo een speciale playtest. Van die playtest zijn meerdere dingen uitgelekt, zoals je hier kan lezen. Redelijk onverwacht is aangekondigd dat Nintendo Switch Online: Playtest Program terugkeert. Het gaat om dezelfde service die getest wordt. Net als de vorige keer is aanmelden verplicht. Ook moet je account geregistreerd staan in Japan, Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Duitsland, Frankrijk, Italië of Spanje, en moet je lid zijn van Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket. Een Nederlands account gaat dus helaas niet werken. Deelnemen kan zowel met een Switch 1 als Switch 2.

De registratie voor inschrijving start zaterdag 19 juli om 00.00 uur (vrijdag op zaterdag) en eindigt op maandag 21 juli om 16.59 uur. Daarna vanaf 17.00 uur op 21 juli zal je je kunnen inschrijven. Let op, wie het eerst komt, het eerst maalt. Met een beperkt aantal plekken beschikbaar zal je er snel bij moeten zijn. De playtest-periode is van dinsdag 29 juli om 03.00 uur tot maandag 11 augustus om 02.59 uur. Bekijk hier de officiële site voor het inschrijvingsproces.