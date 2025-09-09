KAMITSUBAKI ACADEMY NEWSPAPER CLUB onthuld voor de Switch

Eerder dit jaar werd KAMITSUBAKI ACADEMY NEWSPAPER CLUB aangekondigd voor de pc. Nu heeft ontwikkelaar en uitgever KAMITSUBAKI STUDIO bekendgemaakt dat de game ook op de Switch zal verschijnen. Bovendien is er een releasedatum onthuld. De game zal op 30 oktober 2025 verschijnen.

Deze game is onderdeel van de KAMITSUBAKI CITY-reeks. Eerder verschenen al KAMITSUBAKI CITY ENSEMBLE en KAMITSUBAKI CITY REGENERATE op de Nintendo Switch. Ook is GIRLS MADE PUDDING uitgegeven door ditzelfde team. Qua genre verschillen alle KAMITSUBAKI CITY-games. In dit nieuwste deel ga je onderzoek doen naar de geruchten en geheimen van Kamitsubaki City. Dit doe je als onderdeel van de Kamitsubaki Academy Newspaper Club, nadat je met geheugenverlies wakker bent geworden in de stad. De gameplay is is in twee delen verdeeld: verhaal en onderzoek. Ga je de mysteries ontrafelen? Hoewel het onderdeel is van de KAMITSUBAKI CITY-reeks, is de game losstaand speelbaar.

