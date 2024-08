Mangavania 2 verschijnt later deze maand op de Nintendo Switch

Eerder deze middag hebben ontwikkelaar Alexander Nikolaev en uitgever Sometimes You bekendgemaakt dat Mangavania 2 naar Nintendo’s hybride console gaat komen. Tevens is de releasedatum van woensdag 21 augustus ook al naar buiten gebracht. Uiteraard gaat dit nieuws gepaard met een trailer van het spel, welke je onderaan dit artikel kunt bekijken.

Mangavania 2 is een vervolg van Mangavania, dat vorig jaar in april op de Switch verscheen. Het zal je dan ook niks verbazen dat je in dit actie-platformspel opnieuw in de huid kruipt van de Yuhiko. Net zoals in het vorige deel zal de jonge ninja ook nu weer in de onderwereld te vinden zijn, waar hij een remedie voor zijn broer zoekt. Hoewel er ook ditmaal weer kerkers verkend moeten worden en je weer vijanden moet verslaan, is er ook genoeg nieuws te ontdekken. Zo kun je denken aan andere vijanden, nieuwe gameplay-mechanieken en andere gevaarlijke bazen. Zal het je dit keer wel lukken om jouw broer te redden?