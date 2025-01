Wordt Tales of the Abyss nieuw leven ingeblazen?

Bandai Namco heeft een opmerkelijke zet gedaan met de Tales of-games. Komt er meer na Tales of Graces f?

Handelsmerk geregistreerd

Na de release van Tales of Graces f Remastered lijkt Bandai Namco meer te willen met de serie. Recent is het handelsmerk geregistreerd van Tales of the Abyss. Deze game uit de reeks krijgt de hoogste waardering van recensenten en gamers. Zou er een remake of remaster in de maak zijn? In het geval van een ‘ja’ hopen we natuurlijk dat deze nieuwe versie ook naar de huidige Switch en naar de Nintendo Switch 2 gaat komen. Er zijn nog geen officiële statements naar buiten gekomen, maar zodra dit gebeurt lees je het op onze site. De game verscheen overigens al eerder op de Nintendo 3DS.

In de tussentijd kunnen we dus nog even aan de slag met Tales of Graces f Remastered. Ben jij er al mee aan de slag gegaan?