[Review] Final Fantasy VII Remake Intergrade – ziet er nu al uitstekend uit

Demo’s van games zijn altijd een beetje hit or miss. Soms zie je games en krijg je een flink vertekend beeld. Zoals bijvoorbeeld voor Star Wars Outlaws die er verschrikkelijk uit zag met een demo, de volledige game wordt echter goed ontvangen, zoals je ook in onze review kunt lezen. Final Fantasy VII Remake Intergrade zit aan de andere kant van het spectrum, op gamescom waren we al goed onder de indruk van het spel.

Grafisch indrukwekkend

Final Fantasy VII Remake verscheen oorspronkelijk op de PS4, maar de versie die we op de Switch 2 krijgen met Intergrade is alleen op pc en PS5 verschenen. Deze versie heeft naast extra content ook wat kleinere dingen aangepast en is dus een beetje de ultieme versie. Hoewel we natuurlijk niet de beste graphics krijgen viel het in de demo al op dat de game er prachtig uit ziet. De meeste details zijn goed zichtbaar en je merkt vooral dat er ingeleverd wordt op elementen als haar.

Daarnaast is de game maar 30 fps, maar wel al op een stabiele manier. De gameplay van de demo omvat de boss fight bij de reactor en het ontsnappen na het starten van de bom, maar op geen enkel moment had ik het idee dat er dips in de framerate merkbaar waren. Dit was al met een demo build, dus mogelijk dat er voor de release later dit jaar nog meer verbeteringen gemaakt worden.

Helaas heb ik dus niet de open wereld van de game kunnen verkennen in de demo, maar Square Enix heeft in elk geval belooft dat de game stabiel op 30 fps moet draaien in het gehele spel.

Fijne besturing

De game heeft sowieso een fijne en snelle besturing. Het was weer even wennen hoe alle menu’s werkten. Zeker het aansturen van teamgenoten en het targeten van specifieke onderdelen is op een specifieke manier gedaan die ik al lang niet in games heb gebruikt. Toch voelde het meteen vertrouwd en snappy besturing.

Voorlopige conclusie

Hoewel ik natuurlijk maar een enkele missie van Final Fantasy VII Remake Intergrade heb gezien was ik blij met wat ik zag. Na de game zowel op PS4 als PS5 te hebben gespeeld moet ik zeggen dat de downgrade van PS5 niet al te groot is. Ja, je speelt op 30 fps, maar het speelt alsnog erg goed. De game ziet er nu met een demo al goed uit, dus ik heb goede hoop voor de volledige versie.