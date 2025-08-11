Nieuwe video’s met nog meer huwelijkskandidaten voor STORY OF SEASONS: Grand Bazaar

Een paar dagen geleden schreven we dat Marvelous was gestart met een videoreeks waarin we kennis kunnen maken met de twaalf huwelijkskandidaten voor STORY OF SEASONS: Grand Bazaar. In de eerste video leerden we Sophie kennen, de dochter van de burgemeester. Inmiddels heeft Marvelous drie nieuwe video’s met andere huwelijkskandidaten online gezet. Dat zijn achtereenvolgens: Jules, Freya en Arata. Bekijk hun video’s hieronder!

Op 27 augustus is het zover, dan verschijnt het nieuwe deel uit de STORY OF SEASONS-reeks voor zowel de Nintendo Switch als de Switch 2. Tot die tijd mogen we nog een aantal kennismakingen met huwelijkskandidaten verwachten, aangezien we nog geen twaalf video’s hebben kunnen bewonderen. Uiteraard lees je het hier op Daily Nintendo wanneer de volgende huwelijkskandidaten aan ons worden geïntroduceerd!

Jules

Jules is een drukbezet man die zijn tijd moet verdelen tussen het lesgeven en de zorg voor zijn broertje. Toch is er ruimte voor een speciaal iemand, als je hem maar aardig vindt.

Freya

Freya heeft overdag een drukke baan in de stad, maar ’s avonds vind je haar in het café waar ze naartoe gaat om te ontspannen. Misschien vindt ze wel een vonk bij iemand die net zo hard werkt als zij – zoals de nieuwe boer in de stad misschien?

Arata

Laat je niet misleiden door zijn vechtkunsten en enorme spieren: Arata’s hart is net zo groot als zijn biceps.