Releasedatum voor Baki Hanma: Blood Arena

Begin maart schreven we over de aankondiging van Baki Hanma: Blood Arena voor de Nintendo Switch. Er was toen nog geen releasedatum bekend, maar inmiddels weten we die wel! Zo blijkt uit een vermelding in de Nintendo eShop dat de game op 11 september 2025 verschijnt. De prijs bedraagt €29,99.

Blood Arena is geïnspireerd door de Baki-anime op Netflix, die op zijn beurt is gebaseerd op de populaire Baki-manga. De serie gaat over de gelijknamige Baki, een topvechtsporter die traint zodat hij ooit zijn vader kan verslaan. Uiteraard betekent dit niet dat Baki vijf keer per week in de sportschool staat, dit moet natuurlijk wel iets dramatischer. Zo vecht hij in het eerste seizoen van de anime tegen vijf levensgevaarlijke criminelen die uit de gevangenis zijn ontsnapt om hem op te zoeken.

In deze game neem je het op tegen verschillende tegenstanders. Deze twaalf tegenstanders hebben allemaal een andere vechtstijl, en je zult je eigen tactieken hierop moeten aanpassen. De gameplay doet denken aan klassieke vechtspellen: precisie, timing en een shonen-stijl voor energieke gevechten. De gevechten zijn in 2D, maar in plaats van de vechters vanaf de zijkant te zien, kijk je nu mee van achter Baki’s rug. Bekijk vooral onderstaande gameplay preview-trailer om te ervaren hoe dat eruit ziet!

Kijk jij uit naar Baki Hanma: Blood Arena? Laat het ons weten in de reacties!