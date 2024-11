Game Boy game Donkey Kong Land nu op NSO

Nintendo heeft weer een klassieke Donkey Kong uitgebracht op Nintendo Switch Online. Deze keer gaat het om een spel voor de originele Game Boy. Donkey Kong Land verscheen oorspronkelijk in Europa op 24 augustus 1995. Het was de eerste poging om de populaire Donkey Kong Country gameplay te vertalen naar de Game Boy en relatief gezien was dat goed gelukt.

De game verkocht toendertijd best een flink aantal (meer dan 3 miljoen exemplaren) en kreeg twee vervolgen op de Game Boy in 1996 en 1997. Of de andere delen ook nog naar Nintendo Switch online komen is nog niet bekend. Mocht je de game nog niet kennen heeft Nintendo een korte introductievideo gemaakt.