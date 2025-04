Switch 2-specificaties: ondersteunt 4K, groter scherm en meer

Tijdens de Nintendo Direct deelt Nintendo vandaag volop informatie rondom de Nintendo Switch 2. Zo is onder andere de releasedatum onthuld én is Mario Kart World aangekondigd. Ook zijn verschillende specificaties onthuld. Tijdens de presentatie is onder andere bevestigt dat de Switch 2 ook 4K-ondersteuning zal krijgen. Daarnaast is ook HDR bevestigt wanneer je speelt op TV mode. Het scherm van de Nintendo Switch 2 zal tot 120 frames per seconde ondersteunen. Ook de ondersteuning voor 4K zal alleen mogelijk zijn wanneer je op televisie speelt. Wanneer je in handheld mode speelt, zal 1080p de max zijn.

Wat betreft het scherm van de Nintendo Switch, deze zal een 7,9 inch scherm krijgen. De console zal overigens nog wel steeds 13,99 mm dik zijn. Verder zal ook de interne opslag flink hoger zijn met 256 GB én de console zal 2 USB C-poorten krijgen om accessoires te verbinden. Met MicroSD Express-kaarten kan de opslagruimte worden uitgebreid – reguliere MicroSD-kaarten werken niet. Wat betreft de nieuwe (magnetische) Joy-Con controllers kun je uitgebreide specificaties hier lezen.

Ongetwijfeld ben jij net zo enthousiast over de console als wij zijn! Praat mee over de Switch 2 op onze Discord!