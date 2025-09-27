SEGA deelt combat gameplaybeelden Yakuza Kiwami 3

Het is nog maar enkele dagen geleden dat SEGA aankondigde dat Yakuza Kiwami 3 in de maak is. Dit maakte de studio Ryu Ga Gotoku bekend tijdens de RGG Summit. Deze remake van de originele Yakuza 3 verschijnt begin 2026 voor Nintendo Switch 2.

Na een aankondigingstrailer worden we nu ook al getrakteerd op nieuwe beelden die de combat van Yakuza Kiwami laat zien. Er werd fans al vernieuwde combat beloofd, en nu kunnen we zelf alvast bekijken hoe die eruit gaat zien. In een kleine anderhalve minuut zien we hoe protagonist Kiryu de vloer aan veegt met de ene tegenstander na de andere. Vertrouwd absurd, maar wel gemoderniseerd ten opzichte van het origineel uit 2009.

Yakuza Kiwami 3 + Dark Ties komt op 12 februari 2026 uit voor Nintendo Switch 2. De game zal zowel digitaal als fysiek verschijnen. Het is de derde remake in de Yakuza-reeks en volgt het eerder uitgebrachte Yakuza Kiwami en Yakuza Kiwami 2. Beide remakes zijn op dit moment nog niet speelbaar op Nintendo Switch 2, maar hier komt op 13 november verandering in.