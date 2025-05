Garten of Banban 0 is nu beschikbaar op de Nintendo Switch

Hou je van creepy kleuterscholen en mysterieuze horrorverhalen? Dan is Garten of Banban 0 nu iets voor jou. Deze nieuwste game van de Euphoric Brothers is vandaag digitaal verschenen op de Nintendo Switch, met Feardemic als uitgever.

In Garten of Banban 0 duik je terug in de tijd om de oorsprong van de inmiddels beruchte Banban’s Kindergarten te ontdekken. Waar begon het allemaal? Waarom voelt alles hier zo… fout? Je begint je avontuur alleen, opgesloten in een cel, maar al snel ontmoet je de ‘vriendelijke’ bewoners van deze bijzondere plek. Of ze echt zo aardig zijn, moet je zelf maar ondervinden. Verwacht de herkenbare mix van puzzels, verontrustende sfeer en knotsgekke personages. Heb jij het in je om de waarheid te achterhalen over Banban’s verleden?

Durf jij terug te keren naar waar het allemaal begon? laat het weten in de reacties en bekijk hier de trailer!