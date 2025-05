Wilmot Works It Out puzzelt zich een weg naar de Nintendo Switch op 22 mei

Wilmot Works It Out puzzelt zich een weg naar de Nintendo Switch...

Finji brengt binnenkort weer iets charmants naar de Nintendo Switch! Op 22 mei 2025 verschijnt Wilmot Works It Out, een creatieve puzzelgame van Richard Hogg en Hollow Ponds – het team achter Flock, Hohokum en I Am Dead.

In dit gezellige vervolg op Wilmot’s Warehouse kruip je opnieuw in de rol van Wilmot, die na een dag magazijnwerk het liefst ontspant… door puzzels te leggen. Elke dag brengt de postbode een nieuwe uitdaging: van een slang met een hoed tot een puzzel die óf een octopus is, óf misschien gewoon een hamburger. Zodra je puzzel af is, mag je zelf bepalen waar je ‘m ophangt in je huis. Met elke voltooide puzzel ontgrendel je nieuwe kamers, meubels, behangetjes, en zelfs huisdieren. Wilmot’s huis wordt langzaam een plek die helemaal bij jou past.

Heb jij al een plekje in gedachten voor je eerste puzzelkunstwerk? Laat het weten in de reacties en bekijk hier de trailer!