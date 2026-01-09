Geen mogelijkheid Baldur’s Gate 3 op Switch 2, Larian uit wel interesse in de console

Larian, de Belgische studio achter het immens populaire Baldur’s Gate 3 en de Divinity serie, deed vandaag mee aan een Reddit AMA. Er waren aardig wat mensen van het team die meededen om vragen te beantwoorden, waaronder de Game Director, Writing Director en de Head of Animation. Er zijn enorm veel vragen gesteld, waaronder of er nog een kans is dat Baldur’s Gate 3 en de nieuwe Divinity game naar de Switch 2 komen.

In het geval van Baldur’s Gate 3 lijkt dat antwoord nee te zijn. Game Director Swen Vincke ging kort in op de Switch 2 en dat het team ‘heel graag’ een port hadden gezien van de game, maar dat het uiteindelijk niet hun keuze was om te maken. Vincke ging daar niet verder op in, maar er gaan geruchten rond dat Larian’s relatie met Hasbro/Wizards momenteel niet heel positief is. Deze geruchten komen van ‘Nate the Hate‘ iemand die het wel vaker bij het rechte eind heeft wat game geruchten betreft. Gezien een aantal andere antwoorden op de Reddit AMA lijkt dit inderdaad het geval te zijn.

Positiever geluid voor nieuwe Divinity game

Waar dingen wellicht iets positiever lijken is de nieuwe Divinity. Deze is tijdens de afgelopen Game Awards aangekondigd, dus er kon tijdens de AMA nog niet veel over gezegd worden. Echter, technisch directeur Bert van Semmertier liet wel ween dat hij en de rest van het team helemaal fan zijn van de Switch 2, en ze zeker de console zullen overwegen voor de nieuwe Divinity game. Dat zou niet eens zo vreemd zijn, aangezien eerdere Divinity games ook op de Switch zijn verschenen. Zo verscheen kortgeleden nog de Nintendo Switch 2 editie van Divinity: Original Sin 2, net na de nieuwe Divinity aankondiging.

Wat denk jij? Zou jij graag Baldur’s Gate 3 alsnog op de Switch zien verschijnen? En de nieuwe Divinity? Laat het weten in de reacties hieronder!