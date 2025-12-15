Switch 2-editie voor Divinity: Original Sin 2 – Definitive Edition nu beschikbaar!

Hoppa, ineens is daar de Switch 2-editie van Divinity: Original Sin 2 – Definitive Edition. Larian Studios verrast ons met een onaangekondigde digitale S2-release van deze ouderwetse RPG. De Switch 2-versie is per direct te koop in de Nintendo eShop. De titel kost €49,99, maar wie al in het bezit is van de Switch-versie kan deze gratis upgraden naar de S2-editie. Mocht je de game nog niet hebben, maar wel overwegen: dan ben je tot en met 7 januari 2026 goedkoper uit door de digitale Switch-versie te kopen en die vervolgens gratis te upgraden. De S1-versie is momenteel namelijk in de aanbieding voor €24,99.

Divinity: Original Sin 2 – Definitive Edition kwam alweer meer dan zes jaar geleden – in 2019 – uit voor de Nintendo Switch. Lees vooral onze review van destijds om erachter te komen waarom het zo’n goede game is. Volgens de eShop heeft de Nintendo Switch 2-editie een hogere resolutie en draait de game soepeler dankzij de verbeterde framerate.

Ga jij voor deze Switch 2-editie?