[Gerucht] C button Switch 2 laat je met een originele Switch verbinden

Nog vier dagen en dan horen we eindelijk meer over de Switch 2 tijdens de Nintendo Direct. Deze direct kun je natuurlijk woensdag om 15:00 live op DN kijken, of door de watchparty te joinen in onze Discord. Echter, dat weerhoudt leakers er niet van om nog wat geruchten de wereld in te helpen. De beruchte C button op de rechter Joy-Con heeft veel geruchten gehad over wat die nu precies moet gaan doen. Nu komt er uit de mond van eXtas1s, vooral bekend van leaks rondom Xbox, een nieuw gerucht.

In een YouTube-video beweert de leaker dat één van de functies van de knop je de Switch 2 laat verbinden met de originele Switch. Hierdoor moet je het apparaat kunnen gebruiken als controller of scherm voor Switch 2-spellen. Dit is nu natuurlijk nog niet bevestigd, maar het zou Nintendo in staat kunnen stellen om Wii U-achtige functies aan games toe te voegen.

Hoe dan ook zullen we woensdag hier meer over te weten krijgen. De knop is in elk geval wel bevestigd door een afbeelding van Nintendo.