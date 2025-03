[Roundtable] Op deze Switch 2-launchgames hoopt de redactie

Nog heel even en dan is de Nintendo Direct Switch 2 er. Deze zal woensdag 2 april 2025 om 15.00 uur uitgezonden worden. Om alvast in de stemming te komen heeft de redactie nagedacht over welke game ze graag op launch van de Switch 2 ziet. Lees snel verder en ontdek welke games de redactie graag ziet!

Jorden

Hoewel de vraag is welke game ik het liefste zie, kan ik eigenlijk niet echt een enkele game noemen. Een perfecte launch van Nintendo zou voor mij namelijk bestaan uit twee games. Eén multiplayergame en één singleplayergame. Als je een of/of-scenario hebt, mis je eigenlijk wat. Voor de multiplayer zou ik zeggen de al getoonde Mario Kart. Mario Kart is een tijdloze klassieker die garant staat voor uren speelplezier. Hoewel ik nog steeds geniet van Mario Kart 8 (zelfs na bijna 11 jaar), ben ik enorm enthousiast over een nieuwe met nieuwe type mechanics, banen, items en personages. Dus laat die maar komen. Dan heb je meteen een reden om de Switch 2 te pakken bij een feestje.

Echter, ik wil ook een game zien waar ik in mijn eentje optimaal van kan genieten. Zo’n game als Breath of the Wild die je constant laat verwonderen. En op dit moment zijn daar drie franchises voor mij die hier voor bovenaan staan. Zelda niet, met TotK in 2023 en Echoes of Wisdom in 2024 mag die even wat meer tijd krijgen. Nee, de drie franchises die van mij een groot spotlicht mogen krijgen in zo’n avontuur zijn: Fire Emblem, Donkey Kong (3D zoals DK 64), en de al voor de Switch 1 onthulde Metroid Prime 4. Dat zou echt mijn hoofdwens zijn. Al zou ik ook niet tegen een Kid Icarus zijn.

Randy

Misschien klinkt het wat afgezaagd, maar bij een nieuwe Nintendo-console hoort voor mij gewoon een nieuwe Mario-platformer. Hoe gaaf zou het zijn dat de Switch 2 wordt uitgebracht met een gloednieuw Mario-avontuur, het liefst ook nog eens in een bundel. Dan rest alleen nog de vraag of dit een Super Mario Odyssey 2 moet worden of een andere Mario-titel. Mocht het Super Mario Odyssey 2 worden, dan ben ik eigenlijk al meer dan tevreden. Met Super Mario Odyssey heb ik me zo enorm vermaakt, dat ik inmiddels echt niet meer kan wachten op een vervolg. Maar als ik zelf mag kiezen … dan wordt het toch écht Super Mario Sunshine 2. Mario in combinatie met de FLUDD-mechaniek blijf ik een gouden combinatie vinden. En hoe gaaf zou het zijn om dit keer tussen verschillende eilanden te kunnen reizen?

Mireille

Als ik denk aan mijn ideale launchgames, dan zijn er voor mij drie games die ik heel graag zie verschijnen. Allereerst de Utawarerumono Trilogy (Prelude to the Fallen, Mask of Deception en Mask of Truth). Een visual novel-reeks met RPG-gameplay. De eerste Utawarerumono-game stamt 2002 en de games zijn o.a. speelbaar op de PlayStation 3, 4 en Vita. In Japan is de trilogie recent uitgekomen voor de Nintendo Switch. Alleen heeft deze uitgave geen Engelse ondersteuning. Hoe gaaf zou het zijn als er een westerse release komt voor de Switch 2?

Ook zou ik heel blij worden van The Haunted Chocolatier, de nieuwe game van Stardew Valley-ontwikkelaar ConcernedApe. Deze chocolatier-simgame werd in 2021 aangekondigd. Een launch met de Switch 2 is zeer onwaarschijnlijk gezien de laatste blog over de status van de game. Maar een meisje mag dromen, nietwaar?

En ik kijk uit naar een nieuwe Animal Crossing-game. Als fan van cozy games lijkt me dat fantastisch. Ik kan me nog een bundel herinneren van de Switch Lite met Animal Crossing. Waarom niet iets soortgelijks voor de Switch 2 met een opvolger van Animal Crossing? Ik ben voor!

Menno

Voor mij is een nieuwe Mario Kart toch wel de perfecte launchgame. En laat dat spel nou nét al getoond zijn tijdens de eerste onthulling van de console! Mario Kart 8 heeft laten zien hoeveel plezier een Mario Kart-titel voor mij kan brengen. Jaren na de release is het nog steeds één van mijn meest gespeelde online-games op de Nintendo Switch. Wél hoop ik dat Nintendo volop inzet op nieuwe banen. Op een handjevol na, hebben we namelijk de meeste tracks uit eerdere spellen in de serie wel gezien. Een stuk of zes nieuwe cups bij release, plus nieuwe cups in de toekomst en een paar leuke modi, zoals een missie modus (zoals die van de DS-versie) klinkt voor mij als muziek in de oren!

Alice

Dit zal mijn eerst launch worden die ik bewust meemaak. Ik was er vroeger nooit zo mee bezig en meestal wist ik niet eens dat er een nieuw apparaat uitkwam. Dat maakt de Switch 2 al gelijk een stuk specialer voor mij. Nu leef ik er echt naartoe en wil ik graag ontdekken welke leuke games ik op release kan kopen. Al moet ik daarbij vermelden dat ik genoeg visual novels heb liggen om mij mee te vermaken de eerste maanden. Ideaal die backwards compatibility. Maar dat is natuurlijk niet waarvoor ik de Switch 2 ga kopen, want al die visual novels draaien ook uitstekend op de Switch en daar heb ik niet per se een Switch 2 voor nodig.

Waarvoor ik een Switch 2 zou willen aanschaffen is Metaphor: ReFantazio. Ik hoop zo dat die game naar de Switch 2 komt. Vorig jaar was ik jaloers toen de game op allesbehalve de Switch verscheen. Hopelijk wordt de Switch 2 mijn moment om de game te ervaren. Daarnaast zou ik een free-to-play-game als Infinity Nikki heel interessant vinden. De console zal, naar mijn verwachting dan, best prijzig zijn. Een gratis game als dit lijkt me ideaal om te genieten van de Switch 2. Als laatste nog eentje waar ik heel erg naar uitkijk: OVER REQUIEMZ. Deze otome met een The Wizard of Oz-tintje staat voor nu alleen nog gepland voor een release in Japan op de Switch. Wat zou het geweldig zijn als dit een launchgame in het Westen zou zijn.

Linda

Waarschijnlijk niet de meest realistische optie, maar The Elder Scrolls 4: Oblivion Remake zou heel gaaf zijn! Er gaan geruchten rond dat deze in ontwikkeling is en dit jaar zou uitkomen. Hoe cool zou het zijn als het een Switch 2 launchgame zou worden? Zelf heb ik de originele Oblivion gemist – Skyrim was mijn eerste en enige Elder Scrolls – dus dit zou de game een heel stuk hoger op mijn backlog zetten. Maar heel eerlijk, ik ben ook gewoon al heel blij met de nieuwe Mario Kart die we in de reveal-trailer zagen. Aan zowel Mario Kart Wii als Mario Kart 8 heb ik alleen maar goede herinneringen (en mijn vriendschappen hebben menig fanatiek potje weten te overleven), dus ik kijk nu al uit naar Mario Kart 9!

Welke games hoop jij op launch te zien voor de Nintendo Switch 2? Laat het ons weten in de reacties!