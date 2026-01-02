[Gerucht] Details volgende Zelda-game gelekt, wel met een flinke korrel zout

Vlak voor het einde van 2025 verscheen er een nieuwe XboxEra Podcast die toch wel flink wat tijd besteedde aan Nintendo. Niet alleen over pas uitgekomen games, maar ook geruchten. De meest spraakmakende gaat over de nieuwe hoofdgame in de The Legend of Zelda-franchise. De details komen van Shpeshal Nick. Deze heeft in het verleden goede dingen gelekt, maar ook onjuiste, zoals een All Digital Switch 2 waar hij in 2023 mee kwam.

Volgens het gerucht gaat de volgende game door op de engine van Breath of the Wild, maar flink verbeterd voor de Switch 2. En nee, dit betekent niet dat je nog meer in dezelfde wereld en stijl krijgt. Daarnaast zou de hoofdmechanic te maken hebben met meerdere dimensies. Zo zouden puzzels hier flink gebruik van maken. Nu is meerdere dimensies zeker niet uniek in de franchise. Games als A Link Between Worlds en A Link to the Past hebben hier ook al veel eerder mee gewerkt. Volgens het gerucht zou het echter diepgaander moeten zijn.

Hoewel ik zelf de leaker niet genoeg vertrouw, post ik toch dit artikel. Niet om mensen op te hypen, maar om misinformatie te voorkomen. Dat ze verder bouwen op de engine van BotW is compleet logisch en waarschijnlijk waar. Een engine maken is enorm veel werk en is vooral het framework waar alles van de game in behandeld wordt. Dit betekent totaal niet dat alles dezelfde stijl blijft houden. Denk aan de RE Engine van Capcom. Daar zijn games als Ghost Trick, Resident Evil, Monster Hunter en Street Fighter in gemaakt. Laat staan wanneer je kijkt naar Unity, Godot, Unreal. Dus of je nu van de Era of the Wild stijl houdt of niet. Ga niet op basis van dit nieuws je hype baseren.

Voor de mechanics geldt vooral: het is een gerucht van een enkel persoon die niet de beste track record heeft. Dus ook hier is niets zeker.