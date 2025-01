Team Cherry deelt korte update over Hollow Knight: Silksong

Als er één game is waar indiefans reikhalzend naar uitkijken, dan is het Hollow Knight: Silksong wel. En tóch is er nog altijd geen releasedatum. Het is dan ook niet zo gek dat de mensen van Team Cherry voortdurend worden gebombardeerd met vragen over de game. Zeker nu de Switch 2 is aangekondigd. Waar blijft Silksong toch? Komt de game ooit nog uit? Bestáát hij eigenlijk wel? Op X geeft het hoofd van PR en marketing, Matthew Griffin, ons een korte update nadat een wanhopige fan hem deze vragen stelde. Zijn reactie: ja, Silksong komt er echt aan. Ja, er wordt aan gewerkt. Ja, er gaat een release komen.

https://twitter.com/griffinmatta/status/1880523110816051696?mx=2

Hoewel ons dit geen nieuwe informatie geeft, worden fans zoals deze in ieder geval wel gerustgesteld met het feit dat Silksong niet op de virtuele vuilnishoop is beland. Voor nu zit er niets anders op dan geduld hebben. Dat gezegd hebbende, misschien schijnt de aankondiging van de Switch 2 wel nieuw licht op de ontwikkeling van Silksong. Laten we niet uitsluiten dat we op de Nintendo Direct op 2 april meer zullen horen over deze langverwachte game.

Hollow Knight: Silksong werd oorspronkelijk aangekondigd op E3 in 2019 en dient als vervolg op de geliefde en melancholieke indiegame Hollow Knight uit 2017. Toen zagen we al diverse gameplaybeelden, wat de indruk wekte dat een release niet al te lang op zich zou laten wachten. Niets bleek echter minder waar. Hoewel we in de tussentijd een paar trailers hebben gezien, is er zes jaar later nog steeds geen releasedatum bekend. Gaat daar in 2025 eindelijk verandering in komen?