Puzzel actie adventure game Hynpytol verschijnt volgende week op de Nintendo Switch. Een vermelding van de game, waarin je een witte bloedcel speelt die zijn immuunsysteem moet redden, verscheen van de week plots op de Nintendo Switch eShop. Daardoor weten we nu dat geïnteresseerden de game vanaf 16 januari kunnen oppikken. De game is niet nieuw, Hynpytol verscheen in september 2023 op de PC. Benieuwd geworden? Hieronder kun je de originele Engelse release trailer bekijken.

Hynpytol (wat “witte bloedcel” betekent in het Koreaans) is een puzzel-actie-avonturenspel met een retro-thema. Jij speelt de uitverkorenen witte bloedcel ‘Killer T’ welke de taak krijgt een instortend immuunsysteem te redden. je wordt hierdoor geleid door de nogal chagrijnige ‘Dendritic’. In deze gevaarlijke wereld kan de Killer T slechts één ding doen: een “high-five”. Leer je hand te gebruiken voor alles: bewegen, communiceren met andere cellen, obstakels overwinnen en infecties bestrijden. Verken het menselijke lichaam en de verschillende mechanismen die het immuunsysteem onderhouden. Dit alles in een nostalgische pixelwereld waarin je zeker wat andere oude games zult herkennen, met graphics en geluiden die ode geven aan de klassiekers.