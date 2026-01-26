Gerucht: volgende week vindt Nintendo Direct plaats

Als we bekende leaker NateTheHate mogen geloven, vindt de eerste Nintendo Direct van 2026 volgende week plaats – in de eerste week van februari. Dit vertelde hij onlangs in zijn podcast.

Hoewel hij niks met zekerheid kan bevestigen, noemt NateTheHate 4 en 5 februari als waarschijnlijke datums. Ook kan hij nog niet bevestigen om wat voor soort Direct het gaat. En ja, technisch gezien is er natuurlijk al een Direct geweest en volgt er deze week nog een, maar die staan in het teken van iets specifieks, zoals de Super Mario Galaxy Direct van afgelopen weekend. Dit wordt de eerste échte Direct van het jaar, dus hopelijk kunnen we wat interessante trailers en aankondigingen verwachten.

Het track record van Nintendo maakt de mogelijkheid van een Direct in februari in ieder geval waarschijnlijk. Dit gebeurt namelijk al steevast sinds 2018 (vorig jaar was een uitzondering met een Direct in januari – iets met een nieuwe console?). En ook NateThehate heeft het in het verleden regelmatig bij het rechte eind gehad. Houd er echter rekening mee dat er nog niets officieel is bevestigd. Gelukkig is het al bijna februari, dus die bevestiging volgt hopelijk snel.

Wat hoop jij op deze Nintendo Direct te zien? Laat het ons weten in de comments!