Nintendo deelt afbeelding restricties in Tomodachi Life: Living the Dream

In de Tomodachi Life Direct van gisteren werd er uitgebreid stilgestaan bij de verschillende gameplaymogelijkheden in het spel. Gisteren schreven wij een artikel waarin we alle informatie in de direct kort samenvatte. Wat echter ook mogelijk wordt is om in het spel afbeeldingen te maken en te delen. Dit kon ook in de originele game waarin het tevens mogelijk was om tekeningen te maken en op te sturen. Vergelijkbaar met hoe dit kon op Miiverse Nintendo’s oude social platform voor de Wii U en 3DS. Op dit platform werden echter ook weleens tekeningen gedeeld van Nintendo-personages waarin zij werden afgebeeld op manieren waarop Nintendo dit niet graag ziet.

Uit de context geplaatste scènes

Op Nintendo’s support pagina hebben ze nu aangegeven dat er restricties komen op het delen van afbeeldingen in Tomodachi Life. Nintendo is verder niet in detail gegaan over wat deze restricties precies inhouden. En ook niet of het hier slechts om screenshots gaat of ook om de hierboven beschreven tekeningen. Nintendo heeft in een statement aangegeven dat ze de restricties erin verwerken omdat: “Scènes die uit hun context zijn gehaald, verkeerd begrepen kunnen worden of niet de geest weerspiegelen waarin het spel bedoeld is om gespeeld te worden”.

Volledig statement

Hieronder lees je het volledige statement van Nintendo over de afbeelding restricties:

“Nintendo aims to create experiences where players have the freedom to enjoy their Mii characters in their own way. In Tomodachi Life: Living the Dream, this freedom can sometimes lead to humorous, surprising, or unpredictable moments during gameplay.

While these moments are often fun for players, we recognize that out-of-context scenes may be misunderstood or may not reflect the spirit in which the game is intended to be enjoyed.

Nintendo is committed to creating experiences that are welcoming and enjoyable for everyone.

To support this commitment, and in consideration of the unique gameplay in Tomodachi Life: Living the Dream, we have decided to place restrictions on certain image sharing features. These limits help to make the worlds players create in Tomodachi Life: Living the Dream remain fun and safe, and that the game can be enjoyed comfortably by all players.

We understand that some players may find these restrictions limiting. However, they reflect Nintendo’s ongoing philosophy of creating experiences that bring smiles to everyone who plays.”

Wie weet leren we de komende weken nog wat deze restricties exact inhouden. Zodra wij dit weten zullen het jullie natuurlijk meteen vertellen. Kijk jij nog steeds uit naar Tomodachi Life: Living the Dream? Laat het weten in de reacties!