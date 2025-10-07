Releasedatum voor Sonic Racing: CrossWorlds – Minecraft Pack DLC

Sonic Racing: CrossWorlds is nog maar net uit, maar voor de release werden al diverse cross-overs aangekondigd. Eén daarvan was die met Minecraft. Daarvan is nu een concrete releasedatum bekend. Spelers hebben er vanaf 8 oktober 2025 (morgen dus!) toegang toe. Het Minecraft Festival duurt tot 12 oktober. Check onderaan dit bericht de nieuw onthulde trailer voor de Minecraft Pack DLC.

Andere samenwerkingen die al zijn aangekondigd zijn onder andere Pac-Man, Yakuza, Hatsune Miku, SpongeBob SquarePants en Mega Man. Sonic Racing: CrossWorlds – crosste op 25 september naar verschillende consoles waaronder de Nintendo Switch. De release voor de Nintendo Switch 2 laat iets langer op zich wachten, die volgt later dit jaar. In Sonic Racing: CrossWorlds race je over land en zee, door de lucht en zelfs in de ruimte. Wat deze titel zo bijzonder maakt is de mogelijkheid om tijdens het rijden te wisselen tussen dimensies. Daardoor kan er na elke bocht en hoek iets nieuws op je te wachten staan. In totaal zijn er 24 circuits aanwezig en kun je naar 15 CrossWorlds warpen middels Travel Rings. Uiteraard zijn er ook uit meer dan genoeg voertuigen (45) en personages (23) te kiezen.

Ga jij voor het Minecraft Pack DLC van Sonic Racing: CrossWorlds? Veel raceplezier!