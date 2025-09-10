[Review] Cronos: The New Dawn – een mix van horror’s greatest hits

Tijdens gamescom was ik al onder de indruk van hoe Cronos draaide op de Switch 2 zoals je in deze preview kon lezen. Ondertussen heb ik de game goed aan de tand gevoeld dankzij een reviewcode en ik ben nog steeds erg blij met de Switch 2 versie. Zeker na de recente update van het spel. Die heeft de grote bug die voorkwam bij het wisselen tussen handheld en dock opgelost. Oorspronkelijk crashte de game wanneer je tijdens het spelen wisselde van speelstijl.

Stoppen van The Change

Bloober Team heeft over de jaren flink wat ervaring opgedaan met horrorspellen. De meest memorabele: de uitstekende remake van Silent Hill 2. Hun eigen IP’s doen het niet altijd even goed, maar Cronos: The New Dawn wierp al meteen redelijk hoge ogen op. In deze game speel je als The Traveler, één van de vele ingezette personen die op zoek moet naar breuken in tijd om zo te kunnen reizen naar het verleden. In het verleden moet je de “Essences” van bepaalde personen uit 1980 verzamelen om zo het apocalyptische fenomeen, The Change, te voorkomen. The Change heeft er namelijk voor gezorgd dat mensen veranderen in wezens genaamd de Orphans. Dit alles speelt zich vooral af in Nowa Huta in Krakau, Polen.

Dit is meteen waar de game erg sterk is, stukje bij beetje leer je meer over de wereld, The Change en alles er omheen. Van gevonden teksten zoals brieven tot Poolse teksten op de muur die de game voor je vertaald. Ergens voelt het heel erg als een soort van I am Legend en The Last of Us, maar toch ook weer anders.

Ik vond zelf dat de verhaalvertelling erg sterk was terwijl ik normaal niet echt van verhaalvertelling op deze manier ben. Ik hoop zelf altijd op meer verhaallijn die niet te missen is, als je nu een brief niet oppakt, kun je al een stuk verhaal missen. Maar het voelt nooit alsof je echt beperkt wordt in het ervaren, zelfs als je wat mist.

Niet veel vernieuwends

Wat jammer is, is dat Cronos nergens echt het genre (survivalhorror) echt verder brengt. Het pakt heel veel goede elementen die we al eerder hebben gezien. Zoals een uitstekende exploratie, spannende en stressvolle gevechten. Al was het begin wel redelijk lang van stof zonder enige actie. Eenmaal gestart heeft de game een redelijke diepgang door verschillende wapens te geven, maar je ook te beperken in je ammunitie. Je moet slim omgaan met je ammunitie, in het begin kwam ik zeker een paar keer zonder te zitten.

Ieder wapen heeft bovendien een charge shot die veel meer schade toebrengt, maar je dus wel een tijdje onverdedigd laat. Hier zit een stukje tactiek in, zeker wanneer je er achter komt dat Orphans samen kunnen voegen en sterker kunnen worden. Een snelle afhandeling is dus van belang.

Gelukkig zijn er ook wat plekken waar je rustig bij kunt komen, ammunitie kunt maken en je personage verbeteren. Zo kun je vérschillende onderdelen aan wapens, tools of je pak aanpassen. Denk bijvoorbeeld aan de charge time verkleinen of meer kogels in een magazijn. Daarnaast kun je er rustig je game opslaan, de game laat je namelijk niet tussendoor zomaar opslaan.

Een meer dan prima ervaring

Je kunt de game op meerdere manieren spelen. Natuurlijk op de klassieke manier door te richten met je sticks, door middel van gyro, of door te kiezen of je de linker of rechter Joy-Con als muis wilt gebruiken. Wanneer je de muis of gyro aanzet zal de andere manier automatisch uit gaan. Daarnaast moet je opletten dat de muis alleen via instelling uit te zetten is. Optillen zoals in Metroid werkt niet. Alle modussen werken prima, maar ik moet zeggen dat gyro en de muis zeker de fijnste ervaringen geven.

Audiovisueel is de game ook erg netjes. Zo goed als een stabiele 30 fps (ja voor de graphics die hards is dat niet genoeg), die de game relatief soepel maakt om te spelen. Op sommige momenten zakt de framerate alsnog wel, maar nooit met grote of lange haperingen. Zeker aangezien de game er meer dan prima uitziet. Hoewel global illumination ontbreekt op de Switch 2-versie is de game nog steeds voldoende donker om een spannende sfeer te geven. Nu komt een deel van die sfeer ook door het sterke gebruik van geluidseffecten en muziek.