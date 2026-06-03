[Gerucht] Volgende week een Nintendo Direct

Het is weer juni dus de geruchtenmolen rondom een Nintendo Direct is op volle toeren. Het is nameliijk redelijk standaard dat er een grote Nintendo Direct verschijnt in juni. Nu zeg ik redelijk standaard aangezien Nintendo zich over het algemeen niet aan een standaard schema houdt. Of het nu een shadowdrop van de Switch 2-reveal is of een aankondiging van een Nintendo Diirect voor 15 minuten later.

Echter, Jeff Grubb is de laatste tijd erg consistent geweest met het lekken van presentatiedata dus ook deze zou best eens waar kunnen zijn. Zo beweert hij dat Nintendo een presentatie wilt uitzenden op 9 juni afhankelijk van de tijdzone. Dit is een redelijk opvallende dag aangezien een Direct niet vaak op een dinsdag wordt uitgezonden. Hoe dan ook: neem dit met een korrel zout. Mocht het inderdaad aangekondigd worden dan bespreken we dat natuurlijk ook op Daily Nintendo.