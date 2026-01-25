The Super Mario Galaxy Movie trailer toont nieuwe power-ups en personages

Afgelopen november verscheen de eerste trailer van The Super Mario Galaxy Movie. Vandaag heeft Miyamoto in een gloednieuwe Nintendo Direct de volgende trailer onthuld. De trailer laat niet alleen meer zien van de Sand Kingdom uit Super Mario Odyssey, maar ook zien we Mario & Luigi gebruik maken van nieuwe power-ups zoals de frog suit. Daarnaast zijn er nieuwe personages onthuld. Zomaken onder andere Yoshi en Birdo officieel deel uit van de film die in april moet verschijnen. Ook lijkt het alsof er meer locaties van Super Mario Odyssey in de film zullen voorbij komen. Zo lijkt Cascade Kingdom getoond te worden.

Daarnaast is er bekend ggemaakt dat de film nu in post-productie is. Op dit moment zijn ze bezig met het geluid en de muziek van de film. Zo keert Bryan Tyler terug als componist.