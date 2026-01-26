Tomodachi Life: Living the Dream krijgt op 29 januari een Nintendo Direct

Vorig jaar werd eind maart een gloednieuwe Tomodachi Life-game, Tomodachi Life: Living the Dream aangekondigd voor 2026. Daarna bleef het erg lang stil tot afgelopen september. Toen verscheen er een nieuwe trailer en werd de game releasedate aangepast naar voorjaar 2026.

In living the dream ben je de baas over een klein eilandje waar Mii personages een relaxed leventje hebben. Je kunt zelf natuurlijk de Mii’s aanmaken zoals je ze zelf wilt hebben. Vervolgens is het aan jou om te zorgen dat ze niets missen. Help ze met problemen, laat vriendschappen vormen en meer. Hoe dan ook het belooft vooralsnog een heerlijk cozy game te worden.

Nu heeft Nintendo aangekondigd dat er een speciale Nintendo Direct aankomt voor deze game. Op 29 januari om 15:00 kun je een stuk meer te weten komen over deze aankomende titel. Hoe lang de Direct duurt is onbekend, maar waarschijnlijk zal die in elk geval een releasedatum krijgen. Vooralsnog is er alleen een originele Switch-versie aangekondigd, maar natuurlijk zal die ook op de Switch 2 speelbaar zijn.