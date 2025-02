Pokémon Home voegt missies voor Let’s Go en Sword & Shield toe

De afgelopen maanden heeft The Pokémon Company verschillende missies toegevoegd aan Pokémon Home. Door verschillende Pokédexes te completen kun je verschillende Shiny Pokémon verkrijgen. Door de Paldea, Kitakami en Blueberry Academy dexes te completen krijg je Shiny Meloetta. Voor de Hisuian Pokédex krijg je een Shiny Enamorus en voor de Sinnoh Pokédex een Shiny Manaphy.

Nu zijn de laatste twee dexes toegevoegd. Zo krijg je een Shiny Meltan voor het voltooien van de Kanto Pokédex in de Let’s Go games. Wanneer je Sword & Shield volledig hebt krijg je een Shiny Keldeo. Hiervoor moet je dus de Galar, Isle of Armor en Crown Tundra dexes compleet hebben.

Waar je hierbij moet opletten dat je iedere Pokémon in elk geval tijdelijk moet overzetten naar Pokémon Home en dat iedere Pokémon gevangen moet zijn in de bijbehorende game. Anders wordt het niet geteld als een entry voor de respectievelijke dex in Pokémon Home. Wanneer je de dex compleet hebt, kun je via de app de missie voltooien en de Pokémon ontvangen.