Goodra in Tera Raid Battle-event in Pokémon Scarlet & Violet

Er is een nieuw Tera Raid Battle-event aangekondigd voor Pokémon Scarlet & Violet. Goodra zal de komende twee weken in 7-star Raids te vinden zijn. Deze Pokémon met Mightiest Mark zal Water als Tera-type hebben. De bedoeling van het event is dat je solo of met anderen deze supersterke Pokémon gaat verslaan. Als dat lukt, mag je de Pokémon vangen. Dit vangen mag slechts eenmaal per savefile.

Dit event verloopt in twee rondes. De eerste is van vrijdag 21 november 2025 om 01.00 uur tot maandag 24 november 2025 om 00.59 uur. Vervolgens loopt de tweede ronde van vrijdag 28 november 2025 om 01.00 uur tot maandag 1 december 2025 om 00.59 uur. Deze laatste ronde gaat gepaard met Blissey in 5-star Raid.

Omdat het een 7-star Raid betreft, moet je het verhaal en postgame uitgespeeld hebben. Anders zal je hem zelf niet kunnen vinden op de kaart. Daarentegen is er de mogelijkheid om andermans Raid te joinen. Op de kaart zijn deze speciale Raids te herkennen aan hun bijzondere aura. Maar als allereerste zal je in het menu het nieuwste Poké News moeten ophalen of moeten verbinden met het internet. Op die manier haal je het nieuwste event binnen.

Ga jij de strijd aan met Goodra? Laat het ons weten in de reacties! Zoek je mensen om samen de Raid mee te doen, word dan lid van onze Discord-server!