Nintendo bevestigt: de opnames van de The Legend of Zelda-movie zijn begonnen

Vorige week schreven we al dat de opnames voor de live-action film van The Legend of Zelda waren begonnen. Twee dagen geleden verschenen de eerste gelekte beelden van de filmset. We waren daarin nog terughoudend of het daadwerkelijk om beelden van de film ging. Maar een pushbericht van de Nintendo Today!-app bevestigt nu dat het wel degelijk beelden van de filmset van de The Legend of Zelda-movie betrof. Nintendo maakt hiermee officieel wereldkundig dat de opnames zijn begonnen. Het bericht bevat ook de eerste officiële beelden van de film. Daarin zien we de twee hoofdacteurs volledig in bijpassende outfit: Bo Bragason als Prinses Zelda en Benjamin Evan Ainsworth als Link. De video zelf is nog niet elders te zien, maar er zijn wel al wat screenshots online verschenen. Dus neem via deze link vooral zelf een kijkje in de Nintendo Today!-app!

De The Legend of Zelda-live action movie wordt opgenomen in Nieuw-Zeeland. De opnames vinden plaats van 4 november 2025 tot en met 7 april 2026. Een jaar later, op 7 mei 2027, gaat de film te bewonderen zijn. Het precieze plot blijft echter nog een mysterie. Want nee, de outfit van Zelda op de (gelekte) beelden zegt nog helemaal niets over de verhaallijn of op welke game de film precies gebaseerd zou zijn. We wachten rustig af. Wanneer er door Nintendo meer nieuws met de wereld gedeeld wordt, dan lees je dat natuurlijk hier op Daily Nintendo.