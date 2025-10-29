Gooi deze Spewpa niet weg in Pokémon Legends Z-A

Als je al langere tijd Pokémon speelt weet je hoe bijzonder Spewpa is. Dit kleine wezentje evolueert in een Vivillon en daar zijn maar liefst 20 verschillende versies van beschikbaar. Hoewel je in verschillende spellen de meesten kunt verkrijgen, ontbreekt het in Legends Z-A aan keuze. Zo zullen alle Spewpa die je vangt evolueren in de Meadow Pattern Vivillon (hieronder links te zien), ook kun je geen andere patronen van Vivillon vinden. Er is echter één uitzondering.

Wanneer je de melding hebt dat een promotion match bepaald is voor de achtste hoofdmissie speel je namelijk een Side Quest vrij. Spewpa in the Museum. Aan de buitenste ring, iets oostelijker van het echte noorden, bevindt zich een museum. Hier is een missie te volgen dat je Spewpa moet vinden die zich verstopt hebben en aan het einde krijg je een Spewpa. Dit blijkt echter een bijzondere te zijn. Deze kan namelijk evolueren in de Marine Pattern Vivillon (hieronder rechts). Wanneer je deze ruilt of weggooit, is er geen mogelijkheid hem terug te krijgen zonder de game te resetten.