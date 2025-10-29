Nintendo kondigt een Vinyl aan van Breath of the Wild soundtrack

Update: Nintendo heeft op hun eigen store de platen klaargezet. Ze zijn op het moment van schrijven 29-10 15:12 nog niet te bestellen. De 8xLP set kost bij hun € 189,99 en de dubbel-LP kost € 59,99.

Gamemuziek liefhebbers opgelet! Vanaf volgend jaar is de muziek van The Legend of Zelda: Breath of the Wild verkrijgbaar op Vinyl. Nintendo heeft aangekondigd dat ze samen met Laced Records de muziek van Breath of the Wild naar Vinyl brengen. In totaal zijn er twee grote keuzes. Eén optie met acht platen en één met twee platen. Voor beide versies zijn er uitgaves met zwarte discs of gelimiteerde kleuren.

De set van acht platen bevat 130 tracks en bevat ook bijvoorbeeld de muziek van de 2017 verhaaltrailer, iedere plaat heeft een specifiek thema. De optie met twee platen bevat 34 tracks en geeft dus een kleine selectie voor de liefhebbers. Natuurlijk zijn de tracks remastered voor de kwaliteit van Vinyl. Via Laced Records zijn de platen al beschikbaar voor € 167,95 en € 41,95 (hier komen wel nog verzend- en importkosten bij) en later komen ze ook naar de My Nintendo Store. Een Europese uitgave op die winkel is al bevestigd, maar het is nog niet te bestellen. Ook de Duitse Black Screen Records gaat de sets krijgen. Echter, dit is waarschijnlijk alleen de zwarte editie voor beide opties.

De sets moeten op 19 juni verschijnen en zijn volgens Nintendo of America ook een test om te zien of in het westen er ook interesse is in fysieke soundtracks. In Japan worden veel Nintendo-games namelijk op cd uitgebracht. De track lists van de sets vind je hier voor de acht platen en hier voor de twee platen.