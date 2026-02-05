Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok onthuld voor de Switch 2

Cygames heeft vandaag onthuld dat Granblue Fantasy: Reling – Endless Ragnarok op 9 juli van dit jaar op de Switch 2 verschijnt. Deze actie-RPG verscheen oorspronkelijk in 2024 al op andere apparaten na een flinke ontwikkelperiode. In de game kies je een avatar waarmee je samen met andere personages op pad gaat om de mythische Estalucia te vinden. Dit gaat compleet mis en je raakt verzeilt in een poging om de wereld te redden. Met in totaal 20 speelbare personages kun je je team maken zoals je zelf wilt. Ieder personage heeft namelijk een eigen vechtstijl. De game ondersteunt bovendien lokaal en online multiplayer waarmee je met maximaal drie anderen kunt samenspelen.

Deze versie heeft nieuwe content tegenover de oorspronkelijke versie met onder andere nieuwe personages zoals blijkt uit de trailer. Uit de Steam listing voor de Endless Ragnarok-uitbreiding blijkt dat de nieuwe content ook nieuwe verhaallijnen, nieuwe modussen en meer toegevoegd worden aan het basisspel.