Releasedatum voor The Adventures of Elliot: The Millennium Tales (Switch 2)

Tijdens de Nintendo Direct van vorig jaar juli onthulde Square Enix twee nieuwe HD-2D games voor de Switch 2. Octopath Traveler 0 is inmiddels al uit, maar de andere titel – The Adventures of Elliot: The Millennium Tales – kreeg in de Nintendo Direct: Partner Showcase vanmiddag een releasedatum! Op die game hebben we dus wat langer moeten wachten, maar op 18 juni is het zover, dan verschijnt The adventures of Elliot voor de Switch 2. Mocht je de game al willen proberen, dat kan. In de Nintendo eShop is er een gratis debuut-demo te downloaden. Het is trouwens goed om te weten dat de opslaggegevens van de debuut-demo niet overdraagbaar zijn naar de volledige versie.

The Adventures of Elliot: The Millennium Tales is een gloednieuwe actie-RPG van de makers van OCTOPATH TRAVELER en BRAVELY DEFAULT. De titel combineert spannende actie-avonturen met verbluffende HD-2D-graphics. Het verhaal speelt het zich af op het continent Philabieldia dat wordt overspoeld door verschillende stammen van beesten. De mensen zijn zo goed als verdreven, maar worden op dit moment nog beschermd in het laatste koninkrijk Huther. De enige reden voor hun overleven? Een enkele spreuk. Wanneer er merkwaardige ruïnes worden ontdekt, besluiten de avonturier Elliot en zijn sidekick, het elfje Faie, om de gevaarlijke buitenwereld in te trekken. Ga op reis door vier tijdperken en geniet tijdens je tocht van intuïtieve, bevredigende gevechten vol actie.

Tel jij af naar de release van The Adventures of Elliot: The Millennium Tales?