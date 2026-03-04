inKONBINI: One Store. Many Stories krijgt releasedatum + komt ook naar de Switch 2

We gaan weer verder met het nieuws uit de Indie World Showcase van gistermiddag. Een andere titel die tijdens de Sizzle Reel voorbij kwam is inKONBINI: One Store. Many Stories. Deze cozy, slice-of-life verhaalgedreven simulatiegame werd in 2024 al aangekondigd en stond toen op de planning voor o.a. de Nintendo Switch. Gisteren werd duidelijk wanneer we de game mogen verwachten, namelijk op 30 april. Maar we ontdekten ook dat het verhaal van student Makoto Hayakawa naar zowel de Switch als de Switch 2 gaat komen. Hieronder vind je de officiële releasedatumtrailer. Die is wel in het Japans, dus voor het gemak heb ik ook een recente trailer met Engelse ondertiteling toegevoegd. Beide laten zien dat ons een ontspannende ervaring te wachten staat.

Manage je eigen buurtwinkel

De game speelt zich af in Japan, in de jaren 90 van de vorige eeuw. Jij speelt als Makoto Hayakawa, die werkt – je raadt het niet – in een lokale buurtwinkel. Je houdt bijvoorbeeld de productvoorraden bij, gaat in gesprek met je klanten en bouwt relaties met ze op. De voortgang is gebaseerd op de keuzes die jij als speler maakt. Je leert de mensen steeds beter kennen en komt er bijvoorbeeld gaandeweg achter welke producten ze vaak kopen. Daar speel jij als attente medewerker dan weer op in. Hoe meer handigheid je krijgt in het managen van de winkel, hoe meer jij je eigen manier van werken introduceert. De gameplay wisselt zich onder andere af tussen interacties met klanten en toegankelijke minigames.

Releasedatumtrailer:

Trailer met Engelse ondertiteling: