Griezel er op los met Phasmophobia op de Switch 2

Hoewel Phasmophobia al ruim vijf jaar te spelen is op pc en sinds vorig jaar op PS5 en Xbox, bleef de Switch achter. Nu is er bekend gemaakt dat ook Switch 2-spelers binnenkort aan de slag kunnen met deze geliefde game. De game moet volgend jaar niet alleen early access verlaten door middel van de 1.0 update, maar dus ook verschijnen op dit nieuwe apparaat.

Dit is aangekondigd door ontwikkelaar Kinetic Games. Volgens de ontwikkelaar is het iets wat veel van de community van het spel graag wilde, maar ook de developer zelf wilde al een lange tijd naar de Switch komen. Nu kan dat dus eindelijk met de Switch 2.

In Phasmophobia speel je samen met andere spelers op verschillende locaties om daar spoken te vinden en te vangen. Door hints moet je achterhalen met wat voor soort spook je te maken hebt. Afhankelijk van het type spook zul je ook je aanpak moeten aanpassen. Bovendien is het geen ongevaarlijke klus. Doe de verkeerde dingen en het is einde verhaal.