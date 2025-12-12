Mega Man is terug met Mega Man: Dual Override, verschijnt in 2027

Tijdens The Game Awards is er een gloednieuwe Mega Man aangekondigd. De game Mega Man: Dual Override moet in 2027 verschijnen voor Switch, Switch 2, PS5, PS4, Xbox en pc (via Steam). Hoewel de game nog erg ver weg is en we dus weinig weten over het spel, is er wel al een teaser trailer en een beknopte omschrijving.

De trailer is voornamelijk CGI, maar toont ook enkele seconden aan gameplay. Wat we er zien is dat het spel de klassieke platformer actie van de franchise verder zal zetten. Het opvallendste is hoe Mega Man op het einde lijkt te transformeren, maar daar zullen we waarschijnlijk komend jaar pas meer over horen hoe dit zit.

Met Dual Override komt er een einde aan de droogte voor een nieuwe Mega Man-game. Hoewel er meerdere ports van games zijn verschenen, is het vorige spel alweer uit 2018. Toen verscheen Mega Man 11.