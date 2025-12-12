Nieuwe trailer voor LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight

Volgend jaar keert TT Games terug met een gloednieuwe LEGO-game. Met LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight pakken ze het LEGO Batman-universum net zo hardhandig aan als die van Star Wars met de game uit 2022. Zo zijn de gevechten diepgaander, heeft het een openwereld en een beter opgebouwd verhaal. Dat terwijl het nog steeds de kenmerkende LEGO-humor houdt.

De nieuwe trailer toont verschillende iconische locaties zoals Arkham Asylum, maar het wordt vooral gebruikt om de verschillende personages te onthullen. Zo heb je natuurlijk niet alleen Batman, maar word je geholpen door verschillende andere bekende helden/heldinnen als Robin en Batwoman. Natuurlijk staan daar tegenover ook weer flink wat vijanden. Niet alleen toont de trailer een iconische scène met Joker, ook vele andere vijanden passeren de revue. Denk aan Poison Ivy, Penguin, Two-Face om er een aantal te noemen.

De trailer eindigt met de releasedatum van 29 mei, maar het lijkt er op dat de Switch 2-versie later komt. Daarvan wordt gezegd dat die later wordt onthuld.