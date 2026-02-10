Releasedatum voor horrorgame Incantation (Nintendo Switch)

Horrorliefhebbers die uitkijken naar de release van Incantation kunnen eindelijk een concrete datum in hun agenda omcirkelen. De game heeft namelijk een releasedatum. Eerder leek het nog maart 2026 te worden, maar het wordt iets later: op 8 april komt Incantation naar de Nintendo Switch. Dat laten uitgever eastasiasoft en ontwikkelaar Softstar Entertainment weten. Incantation verscheen in november 2024 al voor de pc via Steam, waar het positieve reviews krijgt. Over een kleine twee maanden komt de horrortitel dan ook naar consoles. Voor de Nintendo Switch komt de game zowel digitaal als fysiek uit. Uitgever eastasiasoft verzorgt de fysieke release. Deze is al te pre-orderen via Playasia.

Mocht je een voorproefje willen en toevallig ook een Xbox Serie of PlayStation 5 thuis hebben staan, dan kun je een demo downloaden (voor PS5 vanaf 1 april). Of die ook nog voor de Nintendo Switch gaat uitkomen, is nog onbekend.

Waar gaat Incantation over?

Incantation is een first-person horroravonturenspel, gebaseerd op de gelijknamige live-action-film. Je speelt als een moeder die op zoek is naar haar verloren dochter. Nadat je een vreemd sektedorp bent binnengedrongen, probeer je de verblijfplaats van je geliefde te achterhalen. Voer rituelen uit, los puzzels op, verzamel documenten en ga op zoek naar belangrijke voorwerpen om nieuwe delen van het dorp te bereiken. Dit alles doe je in de hoop je vermiste dochter te vinden en levend te ontsnappen. Wil je een indruk krijgen, bekijk dan de releasedatumtrailer hieronder.

Staat Incantation op jouw wensenlijstje?