Harvest Moon: Home Sweet Home Special Edition ontvangt een nieuwe trailer

Sinds juni weten we dat Harvest Moon: Home Sweet Home Special Edition onder andere naar Nintendo’s hybride console gaat komen. De normale editie van de game kwam vorig jaar uit voor apparaten die draaien op Android en iOS en binnenkort is het de hoogste tijd voor de release op de Switch. De titel zal namelijk vanaf donderdag 30 oktober speelbaar zijn. Tot op heden moesten we het doen met een aantal schermafbeeldingen, maar gisteravond verscheen dan eindelijk een trailer op YouTube. Die is onderaan dit artikel te bekijken.

In Harvest Moon: Home Sweet Home Special Edition keer je terug naar je roots en ruil je het stadsleven in voor het dorp Alba. Hier is de meest verse vis en groenten te vinden die lokaal worden gekweekt door vissers en boeren. Althans, dat was voorheen het geval. Vandaag de dag is de bevolking namelijk flink verouderd en hopen ze in Alba jonge dorpelingen aan te trekken. Gelukkig vind jij het niet zo erg om te verhuizen en je handen uit de mouwen te steken. Daarom ben jij de perfecte kandidaat om gewassen te oogsten, voor dieren te zorgen, te mijnen en nog veel meer!