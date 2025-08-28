Nieuwe Mega Evolution onthult voor Pokémon Legends Z-A

De promotie van Pokémon Legends Z-A is in volle gang. Tijdens gamescom was het spel voor een breed publiek speelbaar en werd Mega Victreebel onthuld als een nieuwe Pokémon. Vandaag is er weer een nieuwe trailer verschenen die ook weer een nieuwe Mega Evolution onthulde. De korte trailer die een gevecht tussen Hawlucha en Machamp toont laat namelijk voor het eerst de Hawlucha Mega Evolution zien.

De nieuwe evolutie van Hawlucha ziet er qua design niet heel veel anders uit dan normale Hawlucha. Het is vooral dat de veren een mooiere outfit vormen. Zo zijn er onderdelen naar goud getransformeerd en heeft die net wat mooiere accesoires zoals een mooier masker en een grotere kraag. Hij behoudt wel zijn Fighting/Flying types, hier verandert niets.

De officiële beschrijving is als volgt:

Door Mega Evolution kan hij met zijn opgepompte spieren de ene na de andere aanvalstreffer van tegenstanders opvangen en zijn eigen kracht vergroten. Nadat hij tegenstanders tot een aanval heeft verleid, laat hij ze achteruitdeinzen met zijn kenmerkende aanval Flying Press en gaat hij op zoek naar de overwinning.

De trailer met het debut van Mega Hawlucha is hieronder te bekijken. Mocht je een indicatie willen van de gameplay, lees dan vooral onze preview. De game is vanaf 16 verkrijgbaar in de eShop en winkels. Via de My Nintendo Store zijn er bovendien wat bundels met speciale merchandise.