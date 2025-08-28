Ys Memoire: Revelations in Celceta onthuld voor het Westen

Op de Nintendo Switch zijn al meerdere Ys-games verschenen. Eerder dit jaar kwam in Japan een port van Ys: Memoires of Celceta uit. Een westerse release ter doen nog niet aangekondigd, maar daar is nu verandering in gekomen. Begin 2026 zal de game namelijk naar het Westen komen en op de Nintendo Switch verschijnen. Een trailer van Ys Memoire: Revelations in Celceta is hieronder te bekijken.

Het verhaal draait om Adol Christin die in zijn eentje met geheugenverlies wakker wordt in Celceta. Hij wordt samen met een dief die zegt meer te weten over hem op een gevaarlijke missie gestuurd. Zal hij zijn verloren herinneringen terugvinden? Qua tijdlijn volgt deze game vlak na Ys X: Nordics. Ook legde het de basis voor bepaalde mechanieken in latere delen.

